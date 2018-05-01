المواعدة على فيسبوك.. قريبا

أعلنت شركة فيسبوك أنها ستطلق خدمة جديدة للمواعدة بعيدا عن الموقع الأصلي، لتدخل بذلك المنافسة مع تطبيقات ومواقع متخصصة.

وقالت الشركة إنها ستجرب هذه الخدمة في وقت لاحق من العام الجاري.

وأوضح مؤسس الشركة مارك زوكربرغ خلال مؤتمر المطورين السنوي F8 الثلاثاء: "هناك 200 مليون شخص يصنفون أنفسهم كعازبين. ثمة شيء يجب فعله هنا".

وأضاف أن الخدمة اختيارية وتهدف إلى تكوين علاقات طويلة الأمد وليس فقط مجرد علاقات عابرة.

والخدمة ستسمح لمستخدم فيسبوك بإنشاء حساب خاص للمواعدة، لا يستطيع الأشخاص في قائمة الأصدقاء رؤيته، ولا الذين لا يستخدمون الخدمة، ولن تظهر في قائمة الأخبار على فيسبوك.

ويوفق الموقع بين مستخدم خدمة المواعدة وأشخاص آخرين، ليسوا على قائمة الأصدقاء، ويكون بمقدور المستخدم التعرف على مناسبات أو دخول مجموعات تناسب اهتماماته والتفاعل مع الآخرين المشاركين فيها، وتصفح حساباتهم، ومراسلتهم عبر برنامج خاص ليست له علاقة بماسنجر أو واتساب.

ويعتمد اختيار الأشخاص، الذين سيعمل فيسبوك على التوفيق بينهم، على تفضيلات المواعدة والاهتمامات المشتركة وغيرها.