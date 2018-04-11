زوكربيرغ: أنا ضحية

قال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ إنه شخصيا كان ضحية فضيحة بيع بيانات منصة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم لشركات آخرى.

وأوضح في جلسة استماع في الكونغرس الأربعاء أن بياناته الشخصية كانت ضمن بيانات عشرات ملايين المستخدمين التي استغلت من قبل أطراف ثالثة، في إشارة إلى فضيحة كامبريدج أناليتيكا التي هزت شركته خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأقر زوكربيرغ بأنه ارتكب أخطاء وأنه يتحمل عواقبها. ولم يمنع هذا الإقرار أعضاء مجلس الشيوخ من الدعوة إلى مراقبة أشد صرامة على فيسبوك.

والثلاثاء طرح ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ قانونا بشأن الخصوصية يستلزم إذنا من المستخدمين لجمع بياناتهم.