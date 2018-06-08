خلل في فيسبوك يضر 14 مليون مستخدم

تسبب خلل في الإضرار بـ14 مليون مستخدم في فيسبوك، في أحدث مشكلة تتعلق بانتهاك الخصوصية في الشبكة الاجتماعية.

وأدى الخلل إلى إتاحة منشورات كانت من المفترض أن تظهر فقط للأصدقاء، أمام العموم لـ10 أيام في شهر آيار/مايو.

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وقال مدير حماية الخصوصية في فيسبوك إيرين إيغان: "عالجنا الخلل وأعلمنا المستخدمين الذين تأثروا به ليتاح لهم مراجعة المشاركات التي نشروها خلال الفترة 18 إلى 27 أيار/مايو".

وأكد أن الخلل لم يؤثر على المنشورات التي سبقت 18 أيار.

وتسمح فيسبوك للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون أن تظهر منشوراتهم للأصدقاء فقط، أم للعموم.