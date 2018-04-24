لأول مرة.. فيسبوك تكشف عن معايير الحذف

كشفت فيسبوك الثلاثاء، عن القواعد الإرشادية التي يلتزم بها المشرفون على الشبكة الاجتماعية الأشهر، للتحكم في المحتوى المنشور.

وتنقسم القواعد الإرشادية الجديدة إلى ستة أقسام مصنفة حسب أنواع المحتوى، فمثلا قسم "المحتوى المرفوض" تندرج تحته محاذير مثل خطاب الكراهية، وانتهاك حقوق الملكية، والأنشطة الجنسية.

وعلى أساس هذه المحاذير، سيحذف المشرفون على الموقع أي منشور يتضمن إحداها، بحسب موقع The Next Web المتخصص في التكنولوجيا.

ووفقا لنائبة رئيس قسم إدارة السياسة العالمية لفيسبوك، مونيكا بركت، فإن هذه القواعد لم تتغير، إلا أن الشركة قررت الكشف عنها مؤخرا للرأي العام، وذلك بعد اتهامات طالت فيسبوك حول افتقادها الشفافية وعقب فضائح تسريب بيانات المستخدمين لصالح أطراف أخرى.

وتتضمن القواعد الإرشادية الجديدة، معايير حول كيفية التفريق بين منشورات الدعابة والسخرية وبين خطاب الكراهية، والتفريق بين الصور الجنسية وبين صور أخرى تروج للرضاعة الطبيعية أو لمكافحة سرطان الثدي.

القواعد الجديدة نشرت في 27 صفحة تحت اسم "معايير المجتمع" يمكن للمستخدمين تصفحها من هنا.