مانينغ تسعى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ

تسعى تشيلسي مانينغ، الجندية الأميركية السابقة المتحولة جنسيا والتي أمضت سبع سنوات في سجن عسكري لإدانتها بالضلوع في قضية تسريب وثائق سرية، للحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي لها لخوض السباق على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميريلاند.

وكشفت سجلات انتخابية فدرالية أن مانينغ التي عفا عنها الرئيس السابق باراك أوباما قبل انتهاء ولايته، تريد خوض المنافسة على المقعد الذي يشغله العضو الديموقراطي بن كاردن والذي يتوقع أن يترشح مجددا لخوض السباق المقرر في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبن كاردن انتخب عام 2006 وأعيد انتخابه عام 2012 متقدما على منافسه الجمهوري بـ30 نقطة، ويشغل حاليا عضوية لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

واعتقلت مانينغ التي خدمت في العراق في تموز/ يوليو 2010، ثم حكم عليها عام 2013 بالسجن 35 عاما بسبب تسريبها أكثر من 700 ألف وثيقة عسكرية ودبلوماسية سرية لموقع ويكيليكس.

وغادرت مانينغ في أيار/ مايو الماضي سجنا عسكريا في كنساس، بعد أن أمر أوباما بتخفيض الحكم الصادر بحقها قبل نهاية فترة رئاسته.

المصدر: وكالات