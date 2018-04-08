هجوم دوما الكيميائي.. الاتحاد الأوروبي يدعو للرد

قال الاتحاد الأوروبي الأحد إن هناك دلائل على أن القوات الحكومية السورية استخدمت أسلحة كيميائية ضد مدينة دوما المحاصرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة، مطالبا برد دولي.

وأضاف الاتحاد في بيان "الدلائل تشير إلى هجوم كيميائي آخر شنه النظام... مسألة استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية خاصة ضد المدنيين تبعث على قلق شديد. الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية مرة أخرى ويدعو إلى رد فوري من جانب المجتمع الدولي".

وطالب التكتل الأوروبي روسيا وإيران باستخدام نفوذهما لدى الرئيس السوري بشار الأسد لمنع وقوع مزيد من الهجمات.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أن بلاده ستتحمل "مسؤولياتها كاملة"، بعدما أكدت باريس مرارا أنها ستنفذ ضربة عسكرية في حال ثبت استخدام أسلحة كيميائية في سورية.

وطالبت باريس بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن سورية.