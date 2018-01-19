الاتحاد الأوروبي: مواقع التواصل سرعت وتيرة إزالة خطابات الكراهية

أظهرت إحصائيات جديدة للاتحاد الأوروبي الجمعة أن شركات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب التابعة لغوغل سرّعت بدرجة كبيرة من وتيرة عملياتها لإزالة خطابات الكراهية المنشورة عبر الإنترنت بمراجعة أكثر من ثلثي الشكاوى خلال 24 ساعة.

ووقعت شركات مايكروسوفت وتويتر وفيسبوك ويوتيوب مدونة سلوك مع الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار 2016 لمراجعة أغلب الشكاوى خلال إطار زمني مدته 24 ساعة.

وبينت الإحصائيات أن الشركات تمكنت من تحقيق هذا الهدف في 81 بالمئة من الحالات، مقارنة مع 51 بالمئة في مايو/ أيار 2017 وهو موعد آخر مرة راقبت فيها المفوضية الأوروبية التزام الشركات بمدونة السلوك الموقعة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد هدد بسن تشريعات في حال لم تستجب شركات التواصل لطلبه بزيادة جهودها لمكافحة تزايد المحتوى المتطرف وخطابات الكراهية عبر منصاتها، لكنه أوضح عبر مفوضة العدل الأوروبية فيرا جيروفا أنه لا يريد أن يصل معدل الحذف إلى مئة بالمئة خشية أن يؤثر ذلك على حرية التعبير.

وأظهرت الإحصائيات أن أكثر من نصف خطابات الكراهية التي تم إبلاغ الشركات عنها كانت منشورة على فيسبوك، و24 بالمئة على يوتيوب و26 بالمئة على تويتر.

المصدر: رويترز