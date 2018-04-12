الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على إيران

قرر الاتحاد الأوروبي الخميس تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، لمدة عام. فيما يواجه انقساما حول فرض مجموعة جديدة من العقوبات ردا على دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وقال الاتحاد في بيان إن العقوبات الممددة تشمل تجميد أصول وقيودا على السفر تستهدف 82 شخصا وكيانا واحدا، إضافة إلى حظر تصدير معدات قد تستخدم في القمع الداخلي وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات.

وكان الاتحاد قد ألغى العقوبات الاقتصادية والمالية الأشمل على إيران في 2016 بعد التوصل للاتفاق النووي منتصف عام 2015، لكن الرئيس دونالد ترامب وجه انتقادات شديدة لهذا الاتفاق وهدد بالانسحاب منه ما لم يتم إصلاحه خلال مهلة تنتهي في 12 أيار/مايو المقبل.

وفي مسعى لحماية الاتفاق طالبت فرنسا بفرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها الصاروخي ودورها في الصراعات في المنطقة.

لكن إيطاليا تقود المعسكر المعارض وتخشى أن تثير مثل هذه الخطوة استياء طهران وتضعف فرص الشركات الأوروبية في الفوز بعقود مربحة في إيران.