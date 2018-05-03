رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة لن يضر مصر

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الخميس خلال زيارته للخرطوم إن سد النهضة الذي تبنيه بلاده "لن يلحق ضررا" بحصة مصر من مياه النيل.

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارة له هي الأولى للسودان بعد توليه منصبه: "لا نرغب في إلحاق الضرر بمصر".

ورأى أن المشروع "مفيد للدول الثلاث" وأن "الأمر الأكثر أهمية هو تقليل أضراره وهذا ما نعمل عليه بكل مسؤولية".

وقال البشير، من جهته: "نحن متأكدون من أن حصة مصر من مياه النيل مضمونة ومحفوظة".

وبدأت إثيوبيا بناء السد، الذي تبلغ كلفته حوالي أربعة مليارات دولار، عام 2012، لكن المشروع أثار توترا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل وهي توفر نحو 90 في المئة من احتياجاتها من المياه.

ويهدف سد النهضة الإثيوبي إلى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

وكانت الخطة الأساسية تقضي بانتهاء أعمال السد في 2017، لكن وسائل إعلام إثيوبية تقول إن 60 في المئة فقط من أعمال البناء تم الانتهاء منها.