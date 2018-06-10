اتفاق مصري-إثيوبي حول سد النهضة

أعلنت القاهرة الأحد توصلها لاتفاق مشترك مع أديس أبابا حول سد النهضة، قبيل اجتماع ثلاثي يضم إثيوبيا ومصر والسودان سيعقد في القاهرة في تموز/ يوليو المقبل.

واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا ابيي أحمد على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول السد، بما يسمح لكل منهما بالتنمية "دون المساس بحقوق الطرف الآخر"، حسب بيان أصدرته الرئاسة المصرية.

وتحدث السيسي الشهر الماضي عن "انفراج" في محادثات مع السودان وإثيوبيا بشأن السد، بالتزامن مع اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسؤولين الاستخبارات في الدول الثلاث بأديس أبابا.

والمباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد الذي تبنيه الأولى كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل.

وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87 في المئة من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.

وبدأت إثيوبيا بناء السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، بهدف توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.