أردوغان يهدد بضرب شمال العراق

هدد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بضرب مخيمات الميليشيات الكردية في جبال قنديل وسنجار ومخمور شمال العراق، ما لم "تطهر" الحكومة العراقية المركزية هذه المناطق من الميليشيات.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن تركيا"، قال أردوغان إن تركيا قد تقصف جبال قنديل "في أي لحظة.. في أمسية ما".

وكثيرا ما تقصف تركيا مواقع لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، وسبق أن هددت بعملية عسكرية في جبل سنجار.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو كشف الأربعاء عن أن بلاده تعمل على إقامة منطقة آمنة في شمال العراق بهدف "تجفيف منابع الإرهاب" في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وقال في تصريحات لقناة "إن تي في" الأربعاء إن "التقدم يتم خطوة بخطوة باتجاه جبال قنديل.. وهي ليست هدفا بعيد المنال بالنسبة إلينا.. ولن تتخلى تركيا عن السيطرة على جبال قنديل، والموضوع مسألة وقت".