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يتزوجون وينجبون ويموتون مبكرا

طفلة سورية تنظر بحزن إلى مستقبل غامض ينتظر أطفال هذا البلد

يواجه 1.2 مليار طفل حول العالم مخاطر الحروب وانتشار الفقر والتمييز ضد الإناث والزواج المبكر.

وبحسب تقرير نشرته منظمة Save the Children، فإن ويلات الحروب تلاحق الأطفال العرب، إذ ترتفع بينهم معدلات وفاة الرضع، والزواج المبكر، ناهيك عن النزوح بسبب الصراع وتعرضهم للقتل.

ويقيس التقرير جودة الحياة والمخاطر التي يعيشها الأطفال في العالم من خلال عدد من المؤشرات لقياس ما اسمه بـ "مؤشر نهاية الطفولة".

وتذيلت قائمة الدول العربية كل من: اليمن المرتبة 145 من أصل 177 دولة، وسورية بالمرتبة 142، والعراق بالمرتبة 125، والتي أثرت الحروب فيها على الأطفال بشكل مباشر حيث نزح العديد منهم وتأثرت جودة التعليم الذي يتلقونه، ناهيك عن الزواج المبكر للفتيات.

اليمن، في المرتبة 145

لا توجد أرقام رسمية لأعداد الأطفال الذين قتلوا في الحرب في اليمن، لكن 55 من كل ألف مولود يموتون وهم دون سن الخامسة.

ونزح 10 بالمئة من إجمالي الأطفال، وتم استخدام بعضهم كجنود في الحرب التي تدور هناك، فيما بلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر (دون سن الـ 19) حوالي 61 مولودا من بين كل 1000.

أطفال يعانون مخاطر المجاعة في اليمن بسبب الحرب
أطفال يعانون مخاطر المجاعة في اليمن بسبب الحرب

سورية، في المرتبة 142

وأدت الحرب التي تدور في سورية الى تراجع مؤشراتها منذ بداية الحرب في 2011، حيث تظهر الأرقام نزوح ولجوء أكثر من 68 بالمئة من الأطفال ملتحقين بأهاليهم، إلا أن التقديرات تشير إلى استخدام بعضهم كجنود في الحرب، ناهيك عن ارتفاع الأطفال الذين يموتون دون سن الخامسة، وتبلغ تقديرات معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 40 ولادة من بين كل ألف.

نزوح عائلات سورية من عفرين
نزوح عائلات سورية من عفرين

العراق، في المرتبة 125

ولا تزال مؤشرات جودة الحياة للأطفال في العراق مقلقة، حيث يموت ما معدله 31 من بين كل ألف من دون سن الخامسة، فيما ترتفع أعداد القاصرات اللواتي أنجبن بسبب الزواج المبكر حيث يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 85 ولادة.

أطفال مشردون في العراق - أرشيف
أطفال مشردون في العراق - أرشيف

مصر، في المرتبة 91

وفي مصر يتأثر الأطفال بانتشار الفقر حيث يموت ما معدله 23 من بين كل ألف من دون سن الخامسة، فيما هناك 51 ولادة لكل ألف فتاة قاصر.

زواج القاصرات في مصر إلى ارتفاع
زواج القاصرات في مصر إلى ارتفاع

المغرب، في المرتبة 88

وفي المغرب يموت ما معدله 27 من بين كل ألف من دون سن الخامسة، وتبلغ نسبة الأطفال الذين لا يتلقون أي تعليم 18 بالمئة، ويبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 31 طفلة من بين كل ألف.

أطفال المغرب في المدارس
أطفال المغرب في المدارس

الأراضي الفلسطينية، في المرتبة 84

ويموت ما معدله 20 من بين كل ألف من دون سن الخامسة، فيما يرتفع معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر الى 58 ولادة من بين كل ألف.

عائلة فلسطينية عند نقطة تفتيش إسرائيلية بين الضفة الغربية وبيت لحم والقدس
عائلة فلسطينية عند نقطة تفتيش إسرائيلية بين الضفة الغربية وبيت لحم والقدس

الجزائر، في المرتبة 65

وفي الجزائر لا تزال وفيات الأطفال من سن الخامسة تشكل قلقا حيث يموت ما معدله 25 من بين كل ألف.

ورغم عدم توفر أرقام كافية عن الزواج المبكر، إلا أن معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر يبلغ 10 من بين كل ألف.

رعاية الأطفال في الجزائر
رعاية الأطفال في الجزائر

الأردن، في المرتبة 51

في الأردن يبلغ معدل وفيات الأطفال 17.6 من بين كل ألف طفل من دون سن الخامسة، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 22 ولادة.

لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين الأردن وسورية- أرشيف
لاجئون سوريون في منطقة حدودية بين الأردن وسورية- أرشيف

لبنان، في المرتبة 50

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 8 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 12 ولادة.

لقطة تمثيلية من شريط ضمن حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في لبنان.
لقطة تمثيلية من شريط ضمن حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في لبنان.

تونس، في المرتبة 48

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 14 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 7 ولادات.

أطفال تونس يتابعون حملة الانتخابات الرئاسية "أرشيفية"
أطفال تونس يتابعون حملة الانتخابات الرئاسية "أرشيفية"

السعودية، في المرتبة 47

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 13 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 8 ولادات.

السعودية
السعودية

عٌمان، في المرتبة 47

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 11 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 8 ولادات.

الإمارات، في المرتبة 42

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 8 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 30 ولادة.

قطر، في المرتبة 40

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 9 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 10 ولادات.

الكويت، في المرتبة 38

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 8 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 9 ولادات.

أطفال داخل أحد المستشفيات في الكويت
أطفال داخل أحد المستشفيات في الكويت

البحرين، في المرتبة 34

يبلغ معدل وفيات الأطفال من دون سن الخامسة 8 من بين كل ألف، فيما يبلغ معدل المواليد لكل ألف فتاة قاصر 13 ولادة.

أطفال يشاهدون أحد رسومات الغرافيتي في البحرين
أطفال يشاهدون أحد رسومات الغرافيتي في البحرين

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