باحثون: وسائل تشفير البريد الإلكتروني غير كافية

توصلت أبحاث أوروبية حول الأمن الرقمي إلى أن وسيلتي تشفير البريد الإلكتروني السائدتين في الوقت الراهن معرضتان للاختراق.

وكشف باحثون جامعيون من مونستر وبوخوم في ألمانيا ولوفان في بلجيكا إلى عيوب وسيلتي التشفير "بي جي بي" و"أس أم آي إم إي" اللتين يمكن استخدامهما مع تطبيقات البريد الإلكتروني الشهيرة مثل مايكروسوفت أوتلوك وأبل ميل.

وقال كبير الباحثين سيباستيان شينتسل في تغريدة الإثنين "لا توجد إصلاحات حالية يمكن الاعتماد عليها للثغرة".

وأضاف شينتسل "إذا كنت تستخدم "بي جي بي" أو"أس أم آي إم إي" للاتصالات الحساسة بشدة فعليك أن توقفهما في الوقت الحالي".

وأوصت جماعة "إلكترونيك فرونتير فاونديشين" الأميركية المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية المستخدمين بالانتقال في الوقت الحالي إلى تطبيق سيغنال الآمن لتبادل الرسائل عند إجراء اتصالات حساسة.