العراق.. قتلى بتفجيرات في كركوك

نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني القول إن ستة من عناصر الأمن قتلوا السبت في تفجير عبوات ناسفة غربي كركوك، فيما أكد المحافظ أن العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي.

وقال المصدر للوكالة إن عبوة ناسفه انفجرت في دورية للحشد العشائري في قرية الخان غربي كركوك، ما أدى لمقتل ثلاثة.

وأضافت أن عبوة انفجرت في دوريه للشرطة الاتحادية أسفرت عن مصرع ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وقال إن العبوات ربما كانت من مخلفات داعش أو زرعت حديثا .

وأشار المصدر إلى أن التفجيرات لم توثر على حجم المشاركة "الكبيرة" للناخبين بالمناطق المحررة.

وأكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في تصريحات للوكالة أن الوضع في مركز المدينة لم يشهد أي خروقات أمنية، فيما عدا بعض الخروقات في مناطق جنوبي كركوك وغربيها "والتي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية ".

وأكد أن الانتخابات شهدت سيطرة كاملة للقوات الأمنية في مركز المدينة.

المصدر: الوكالة الوطنية العراقية للأنباء