العراقيون في أميركا .. كيف سيصوتون؟

قال مدير مكتب مفوضية الانتخابات العراقية في واشنطن صفاء الغزالي إن المفوضية تبذل جهودا بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناخبين العراقيين على الأراضي الأميركية.

وأشار في تصريحات لـ"الحرة عراق"و "راديو سوا" إلى أن المفوضية حريصة على مشاركة العراقيين في الداخل والخارج، موضحا أنها تعمل على زيادة عدد مركز الاقتراع في الولايات المتحدة بهدف الوصول إلى الناخبين العراقيين.

وقال إن عام 2014 شهد فتح تسعة مراكز اقتراع في الولايات الأميركية، ويجري العمل حاليا على مضاعفة هذا العدد.

وقال إن الناخب بإمكانه المشاركة في التصويت بموجب وثيقتين واحدة أساسية وأخرى ساندة.

وسيكون التصويت باستخدام صناديق الاقتراع، وسيتم الفرز إلكترونيا بأجهزة مخصصة لهذا الغرض وإعلان النتائج بسرعة.

التصويت سيجري يومي 10 و 11 أيار/مايو المقبل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر.