مقتل مسؤول رفيع في لجنة الانتخابات بكردستان

أعربت اللجنة المستقلة لمفوضية حقوق الإنسان في العراق عن قلقها الشديد بعد مقتل مسؤول انتخابي رفيع المستوى في إقليم كردستان الثلاثاء.

وقالت مصادر أمنية بالإقليم إن مسلحين مجهولين اغتالوا مدير عام الدائرة الإدارية في المفوضية العليا للانتخابات بكردستان فارس محمد، بإطلاق النار عليه في وسط أربيل، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وندد المتحدث باسم اللجنة المستقلة لمفوضية حقوق الإنسان علي البياتي بالحادثة وقال لموقع الحرة إنها "ظاهرة غريبة في كردستان.. واستهداف شخصية كهذه، في هذا الوقت الحساس، يفتح الباب أمام الكثير من التكهنات، ويستدعي تحقيقا جديا" بالتعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وقال البياتي إن اللجنة ستتواصل رسميا مع إقليم كردستان بشأن الحادثة، يوم الأربعاء.

وتأتي الحادثة بالتزامن مع تهديدات أطلقها تنظيم داعش باستهداف عملية الانتخابات.

وقال البياتي إن على الجهات الأمنية أن تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد من خلال "وضع خطة أمنية محكمة لحماية الانتخابات خاصة بعد مقتل مرشحين في كركوك وتعرض آخرين إلى محاولات اغتيال".

ولم تتضح على الفور دوافع جريمة قتل مسؤول الانتخابات في كردستان، لكنها تأتي قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أيار/مايو المقبل.