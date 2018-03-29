محافظ مصري يعرض مكافأة لأعلى الكنائس تصويتا

كحافز على التصويت في الانتخابات الرئاسية بمصر، عرض مسؤولون مكافآت لمن يدلي بصوته، وكذلك للمراكز والمدن والأحياء وحتى الكنائس التي تسجل أعلى نسب في التصويت،

محافظ القليوبية محمود عشماوي أعلن مكافأة بـ 100 ألف جنيه لأعلى ايبارشية من ايبارشيات المحافظة الثلاث، كما عرض مبلغا مماثلا للكنيسة الإنجيلية في حال تجاوزت نسبة التصويت فيها 40 في المئة.

وقال المحافظ في تصريحات صحافية إنه تقرر أيضا توفير 22 رحلة عمرة مجانية، عبر رجال أعمال، للمراكز والأحياء التي تسجل أعلى نسب تصويت.

ونقلت وسائل إعلامية دولية عن مراسليها ومراقبين رصدهم تقديم سلع غذائية وأموال وتوفير نقل لناخبين، كوسيلة لحشدهم في العملية الانتخابية.

ولم ينكر ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وجود مثل هذه الوقائع، لكنه قال إنها لن تؤثر على نتائج الانتخابات، مضيفا أنها "غير ممنهجة" وقام بها أفراد وليس الدولة.

لكنه استطرد قائلا "إن تقديم أو تلقي رشا انتخابية جريمة" قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام.

وكان مراقبون قد أعربوا عن ثقتهم في فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية في ظل غياب منافسة جدية، لكنهم قالوا إن التحدي الرئيسي يبقي في ضعف الأقبال على العملية الانتخابية.