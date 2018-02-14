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اعتقال مرشح رئاسي مصري سابق

المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية عبد المنعم أبو الفتوح

قال مراسل قناة الحرة في القاهرة إن السلطات المصرية ألقت القبض على المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح الأربعاء، في قضية تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين التي تحظرها السلطات.

وأبو الفتوح هو رئيس حزب مصر القوية، وكان قد ترشح لانتخابات الرئاسة في عام 2012.

وأكد نجله حذيفة، في صفحته على فيسبوك، هذا النبأ، مشيرا إلى أن السلطات أوقفت أيضا ستة آخرين من أعضاء المكتب السياسي للحزب:

وقد أورد حساب أبو الفتوح الرسمي على تويتر قبل حوالي أسبوع أن قوات الأمن "اقتحمت" منزل عضو المكتب السياسي للحزب محمد القصاص:

وكان أبو الفتوح ضمن عدة شخصيات سياسية بارزة دعت الشهر الماضي إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة في آذار/مارس المقبل.

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