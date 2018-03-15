لاعب مصري ضمن تشكيلة المنتخب السعودي

اختار مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم خوان أنطونيو بيتزي 28 لاعبا بينهم لاعب الوسط المصري الأصل أحمد أشرف الفقي، للمباراتين الدوليتين الوديتين ضد أوكرانيا وبلجيكا في آذار/مارس الحالي، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وانضم الفقي (24 عاما) المولود في السعودية، إلى نادي الهلال في كانون الثاني/يناير الماضي، وكان ضمن التشكيلة السعودية في كأس الخليج الـ23 التي أقيمت بين نهاية العام الماضي ومطلع السنة الحالية، ولم يشارك في أي مباراة في الدور الأول الذي أقصي منه المنتخب.

ويحمل الفقي الجنسيتين المصرية والسعودية.

وأورد المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أسماء اللاعبين الذين استدعاهم المدرب الإسباني-الأرجنتيني، والذين سيدخلون اعتبارا من السبت المقبل في معسكر تدريبي في مدينة ماربيا الأسبانية حتى 23 من آذار/مارس موعد المباراة الودية أمام أوكرانيا.

وسيخوض المنتخب معسكرا ثانيا في بروكسل قبل مواجهة بلجيكا في 27 الحالي على ملعب الملك بودوان.

وأوقعت قرعة النهائيات المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا البلد المضيف والأوروغواي ومصر.