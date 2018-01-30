أحزاب سياسية مصرية تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

دعا تحالف يضم عددا من الأحزاب والشخصيات المعارضة البارزة في مصر الثلاثاء إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة في آّذار/مارس.

وقال التحالف الذي أطلق على نفسه اسم "الحركة المدنية الديمقراطية" في بيان تُلي في مؤتمر صحافي بمقر حزب تيار الكرامة بالقاهرة: "ندعو جموع الشعب المصري لمشاركتنا هذا الموقف الرافض لتلك العملية جملة وتفصيلا".

وأضاف البيان "لم نعد أمام عملية انتخابية منقوصة الضمانات يمكن النقاش حول اتخاذ موقف منها... وإنما صرنا بصدد مصادرة كاملة لحق الشعب المصري في اختيار رئيسه".

وانسحب مرشحون محتملون من السباق قبل أن يبدأ قائلين إن السلطات بذلت جهودا حثيثة للقضاء على حملاتهم الانتخابية.

واحتجزت السلطات الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق بعد إعلان نيته الترشح ووجهت له عدة تهم من بينها "التزوير" والترشح دون الحصول على إذن من القوات المسلحة التي "لا يزال على قوتها" بصفته ضابطا مُستدعى. وينفي معاونوه ارتكابه أي مخالفات.

وتضم الحركة المدنية، التي تشكلت في كانون الأول/ديسمبر، ثمانية أحزاب هي الدستور والعدل والمصري الديموقراطي الاجتماعي وتيار الكرامة ومصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي والإصلاح والتنمية والعيش والحرية.

ويشارك فيها أيضا 150 شخصية من السياسيين والنشطاء والشخصيات العامة من أبرزهم حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات وأحد قادة حملة عنان.

واتهمت الحركة، في مؤتمرها الصحافي الذي شارك فيه حوالي 40 سياسيا وناشطا معارضا، الدولة بغلق المجال العام وانتهاك الدستور وعدم احترام الحقوق والحريات وتسخير الإعلام لتشويه المنافسين.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية القائمة المبدئية للمرشحين التي تضم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الفترة بين 26 و 28 آذار/مارس القادم.