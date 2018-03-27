Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
هل قرأت هذا الخبر؟

دار مزادات شهيرة تعرض آثارا مصرية للبيع

تمثال من الحجري الجيري لسخم عنخ بتاح

آثار مصرية تبيعها علنا دار المزادات الشهيرة "كريستيز" في نيويورك الشهر المقبل، بينما تسابق حكومة القاهرة الزمن لدراسة ملكيتها.

المزاد الذي سيقام بمركز "روكفيلر" التجاري في 18 نيسان/أبريل سيسبقه خمسة أيام تعرض فيها 114 قطعة أثرية من مختلف الحضارات.

من بين تلك القطع 27 قطعة مصرية من عصور مختلفة بين العام 2389 قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي.

رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية شعبان عبد الجواد قال لصحيفة "الشروق" المحلية إن وزارته على علم بعرض هذه القطع للبيع في نيويورك.

وأضاف أن الوزارة تدرس وثائق الملكية الخاصة بالقطع المعروضة للبيع في المزاد، من أجل التأكد من طريقة خروجها من مصر.

وأوضح أن الآثار المصرية كانت تباع وتشترى وفقا للقانون حتى 1983 عندما صدر القانون رقم 117 بتجريم تجارة الآثار، ومن الممكن أن تكون القطع المعروضة في المزاد خرجت من مصر قبل هذه الفترة.

وكانت الوزارة استعادت الثلاثاء ثلاث قطع أثرية كانت تعرض في صالة مزادات بنيويورك، حسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وحسب سجلات "كريستيز"، اقتنى أجانب هذه القطع بين القرن الـ 18 وتسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى قطعة تؤول ملكيتها لصالة المزادات نفسها التي اقتنتها من جامعي تحف هولنديين.

وهذه قائمة بالأسعار التقديرية المطروحة من قبل "كريستيز" لأغلى عشر قطع مصرية في مزاد نيسان/أبريل المقبل:

  • تمثال من الحجر الجيري لسنبيف وهو مسؤول بالدولة المصرية القديمة في عهد الأسرة الفرعونية الـ 26.
تمثال من الحجر الجيري لسنبيف
تمثال من الحجر الجيري لسنبيف

السعر: 50-70 ألف دولار

  • رسم على لوح خشبي لامرأة من العصر الروماني يعود للقرن الثاني الميلادي.
رسم على لوح خشبي لامرأة من العصر الروماني
رسم على لوح خشبي لامرأة من العصر الروماني

السعر: 80 – 120 ألف دولار

  • جزء من تمثال من الحجر الجيري لمسؤول في دولة الفرعون سيتي الأول من الأسرة الـ 19.
جزء من تمثال من الحجر الجيري لمسؤول في دولة الفرعون سيتي الأول
جزء من تمثال من الحجر الجيري لمسؤول في دولة الفرعون سيتي الأول

السعر: 80 – 120 ألف دولار

  • نموذج من الجص (غير مكتمل) لتمثال يجسد رأس فرعون من الأسرة الـ 30.
نموذج من الجص (غير مكتمل) لتمثال يجسد رأس فرعون
نموذج من الجص (غير مكتمل) لتمثال يجسد رأس فرعون

​السعر: 100 – 150 ألف دولار

  • جزء من جدارية جيرية تعود لأواخر عهد المملكة القديمة.
جزء من جدارية جيرية تعود لأواخر عهد المملكة القديمة
جزء من جدارية جيرية تعود لأواخر عهد المملكة القديمة

السعر: 100- 150 ألف دولار

  • جزآن من جدارية من عصر الأسرة السادسة تظهر مسؤولا كبيرا بالدولة يدعى ني عنخ نيسوت.
جزآن من جدارية من عصر الأسرة السادسة
جزآن من جدارية من عصر الأسرة السادسة

السعر: 120 – 180 ألف دولار

  • جزء من جدارية جيرية يظهر بها شخص رفيع المستوى بالدولة في الأسرة السادسة.
جزء من جدارية جيرية
جزء من جدارية جيرية

​السعر: 150 – 250 ألف دولار

  • تمثال من الغرانوديوريت لرأس امرأة، يعود لما بين الأسرتين الـ 19 والـ 22.
تمثال من الغرانوديوريت لرأس امرأة
تمثال من الغرانوديوريت لرأس امرأة

السعر: 200 – 300 ألف دولار

  • تمثال من الغرانيت لرأس الفرعون نخت أنبو الثاني من الأسرة الـ 30.
تمثال من الغرانيت لرأس الفرعون نخت أنبو الثاني
تمثال من الغرانيت لرأس الفرعون نخت أنبو الثاني

السعر: 600 – 900 ألف دولار

  • تمثال من الحجر الجيري لسخم عنخ بتاح، مسؤول فرعوني من الأسرة الخامسة أو السادسة.
تمثال من الحجري الجيري لسخم عنخ بتاح
تمثال من الحجري الجيري لسخم عنخ بتاح

​السعر: مليون – مليون ونصف دولار

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG