دار مزادات شهيرة تعرض آثارا مصرية للبيع

آثار مصرية تبيعها علنا دار المزادات الشهيرة "كريستيز" في نيويورك الشهر المقبل، بينما تسابق حكومة القاهرة الزمن لدراسة ملكيتها.

المزاد الذي سيقام بمركز "روكفيلر" التجاري في 18 نيسان/أبريل سيسبقه خمسة أيام تعرض فيها 114 قطعة أثرية من مختلف الحضارات.

من بين تلك القطع 27 قطعة مصرية من عصور مختلفة بين العام 2389 قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي.

رئيس الإدارة المركزية للآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية شعبان عبد الجواد قال لصحيفة "الشروق" المحلية إن وزارته على علم بعرض هذه القطع للبيع في نيويورك.

وأضاف أن الوزارة تدرس وثائق الملكية الخاصة بالقطع المعروضة للبيع في المزاد، من أجل التأكد من طريقة خروجها من مصر.

وأوضح أن الآثار المصرية كانت تباع وتشترى وفقا للقانون حتى 1983 عندما صدر القانون رقم 117 بتجريم تجارة الآثار، ومن الممكن أن تكون القطع المعروضة في المزاد خرجت من مصر قبل هذه الفترة.

وكانت الوزارة استعادت الثلاثاء ثلاث قطع أثرية كانت تعرض في صالة مزادات بنيويورك، حسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.

وحسب سجلات "كريستيز"، اقتنى أجانب هذه القطع بين القرن الـ 18 وتسعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى قطعة تؤول ملكيتها لصالة المزادات نفسها التي اقتنتها من جامعي تحف هولنديين.

وهذه قائمة بالأسعار التقديرية المطروحة من قبل "كريستيز" لأغلى عشر قطع مصرية في مزاد نيسان/أبريل المقبل:

تمثال من الحجر الجيري لسنبيف وهو مسؤول بالدولة المصرية القديمة في عهد الأسرة الفرعونية الـ 26.

السعر: 50-70 ألف دولار

رسم على لوح خشبي لامرأة من العصر الروماني يعود للقرن الثاني الميلادي.

السعر: 80 – 120 ألف دولار

جزء من تمثال من الحجر الجيري لمسؤول في دولة الفرعون سيتي الأول من الأسرة الـ 19.

السعر: 80 – 120 ألف دولار

نموذج من الجص (غير مكتمل) لتمثال يجسد رأس فرعون من الأسرة الـ 30.

​السعر: 100 – 150 ألف دولار

جزء من جدارية جيرية تعود لأواخر عهد المملكة القديمة.

السعر: 100- 150 ألف دولار

جزآن من جدارية من عصر الأسرة السادسة تظهر مسؤولا كبيرا بالدولة يدعى ني عنخ نيسوت.

السعر: 120 – 180 ألف دولار

جزء من جدارية جيرية يظهر بها شخص رفيع المستوى بالدولة في الأسرة السادسة.

​السعر: 150 – 250 ألف دولار

تمثال من الغرانوديوريت لرأس امرأة، يعود لما بين الأسرتين الـ 19 والـ 22.

السعر: 200 – 300 ألف دولار

تمثال من الغرانيت لرأس الفرعون نخت أنبو الثاني من الأسرة الـ 30.

السعر: 600 – 900 ألف دولار

تمثال من الحجر الجيري لسخم عنخ بتاح، مسؤول فرعوني من الأسرة الخامسة أو السادسة.

​السعر: مليون – مليون ونصف دولار