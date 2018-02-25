المصريون وضريبة العمرة

قوبل الإعلان عن ضوابط جديدة لأداء العمرة هذا العام في مصر بردود أفعال متباينة، خاصة ما يتعلق بفرض رسوم على من سبق لهم أن أدوا مناسكها خلال السنوات السابقة.

القرار الذي اتخذته وزيرة السياحة المعينة حديثا رانيا المشاط ونشرته صحف مصرية مؤخرا يشير إلى وضع سقف لعدد المعتمرين هذا العام بـ500 ألف.

وقالت صحيفة الأهرام إن الضوابط أعطت الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم "تحصيل رسوم مصرية بما يعادل ألفي ريال سعودي (حوالي 530 دولارا) لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى ثلاث سنوات، وتضاف إليها نسبة 50 في المئة من المبلغ وهو ألف ريال (حوالي 250 دولارا) للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد.

أما الوزيرة فأكدت في تصريحات تلفزيونية أعقبت القرار أنه اتخذ في ظل ظروف "استثنائية" تعيشها مصر.

وقالت إن اللجنة العليا للحج والعمرة اقترحت العام الماضي وضع سقف لعدد المعتمرين "وكان التصور هو 500 ألف معتمر" بحد أقصى.

وأشارت إلى أن عدد المعتمرين بلغ منذ حوالي عامين مليونا و300 ألف معتمر لكنه انخفض العام الماضي، بسبب تعويم الجنيه وزيادة التكلفة، إلى حوالي 600 ألف معتمر.

وأكدت أن هذه الضوابط مخصصة للعام الهجري الحالي فقط وسيعاد النظر فيها الموسم المقبل.

لكن هذه الرسوم قوبلت بمعارضة من البعض، ورفع محام مصري دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة السياحة ورئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج وطالب بمنع تحصيل هذه الرسوم.

أما وزير الأوقاف مختار جمعة فأيد الوزيرة، وقال في مداخلة تلفزيونية إن الحكم بشأن العمرة ليس من الأحكام الثابتة ولكنه يختلف باختلاف الظروف، ورأى أن قضاء حوائج الناس في ظل الظروف الاقتصادية الملحة، يكون مقدما على تكرار الحج والعمرة.

وأشار الوزير إلى أن الضوابط الجديدة لم تمنع أداء العمرة لكنها وضعت شروطا لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممن لم يعتمروا.

وتباينت ردود الأفعال على موقع تويتر.

وتساءل هذا المغرد: "ما جريمة الوزيرة"؟:

ماهى الجريمة التى ارتكبتها وزيرة السياحة بوضع تنظيم لتكرار مرات العمرة؟! — Mohamed Elbele (@ElbeleMohamed) February 24, 2018



ورأى هذا الحساب أن القرار ضروري لأن هناك من يسافر لأداء عمرة عدة مرات:

اختلف مع احمد موسي واتفق مع قرار فرض رسوم علي تكرار العمره..ولا وجه للمقارنه بين السفر للسياحه والسفر للعمره واوافق علي فرض رسوم ع السفر للسياحه..ونعلم جميعا ان هناك من يسافر للعمره مرات عديده والسنه هي مره والحج مره وتكرارها مزايده لا مبرر لها الا أهدار العمله..واؤيد مثله سياحه — Aioup (@Aioup2) February 24, 2018

أما هذا المغرد فطالب بإقالة الوزيرة:

يجب إقالة وزيرة السياحة بسبب قرارها بزيادة الرسوم على العمرة — خالد العشري (@urfV2aP9hND8o3j) February 24, 2018

وناشد هذا المغرد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منع هذا القرار:

سيدي الرئيس لا تحرمنا من اداء العمره وزياره الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام بسبب صدور قرار وزيره السياحه بفرض رسوم علي اداء العمره @AlsisiOfficial — Tamr abdelrady assy (@tamermohamedass) February 23, 2018

أما هذه التغريدة فتقول إن الرسوم "تخالف" الدستور والقانون والشريعة الإسلامية: