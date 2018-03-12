وزير الاتصالات: نعمل على إنشاء 'فيسبوك' مصري

قال وزير الاتصالات المصري الاثنين إن بلاده خطت خطوات فاعلة في مجال إنشاء وسائل تواصل اجتماعية على غرار "فيسبوك"، حسب ما نقلت صحف مصرية.

وأضاف الوزير في كلمة بورشة عمل نظمتها وزارة العدل أن مصر يجب أن يكون لديها القدرة على حماية بيانات مواطنيها "من أجل حماية استقرار الدولة".

وانتهت وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة العدل من إعداد مشروع قانون للجرائم المعلوماتية.

وقال القاضي إن القانون يتوافق مع المعايير العالمية "ويراعي خصوصية الأوضاع المصرية".

وتقول منظمات حقوقية إن القاهرة حجبت عدة مواقع إلكترونية إخبارية وأخرى خاصة بمنظمات حقوقية.