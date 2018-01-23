الانتخابات المصرية.. الجيش يتهم عنان بـ'التزوير' و'التحريض'

اتهم الجيش المصري الثلاثاء الفريق سامي عنان الذي أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بارتكاب "مخالفات قانونية صريحة" لقواعد لوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة.

وقال الجيش في بيان بثه التلفزيون الرسمي ونشر على صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على فيسبوك إن عنان " أعلن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة" أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له".

واتهم الجيش عنان بـ"التحريض" ضد القوات المسلحة المصرية في بيان ترشحه للرئاسة، و"التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة".

تابع نص بيان الجيش المصري:

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية