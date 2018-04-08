من القاهرة إلى موسكو على دراجة

ودع الدراج المصري محمد نوفل والدته في ميدان التحرير بوسط القاهرة قبل أن ينطلق في رحلة على دراجته لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا الصيف المقبل.

ويأمل نوفل (24 عاما) أن يصل إلى العاصمة الروسية موسكو بعد رحلة يبلغ طولها خمسة آلاف كيلومتر وتستغرق 65 يوما برا لمتابعة منتخب بلاده في أول مشاركة له بنهائيات المونديال منذ 28 عاما.

ويخطط الشاب المصري الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا. وسيسافر جوا فوق سورية بسبب الحرب الأهلية هناك ولن يتوجه إلى العراق لأسباب أمنية.

وحزم نوفل على دراجته قطع غيار وهاتفا محمولا إضافيا وبطاريات ومعدات تخييم. وإضافة إلى خيمته سيقيم نوفل في فنادق عندما يعثر على أي منها كما سيعتمد على كرم غرباء بمنحه فرصة للمبيت عندهم لمدة ليلة.

ويقول نوفل لوكالة "رويترز": "أفكر طول الوقت في الطريق أكثر منه في لحظة الوصول ... لأن الفكرة لو كانت فقط مقتصرة على كأس العالم كنت بالتأكيد سأسافر جوا".

ورافق نوفل مجموعة من راكبي الدراجات والأصدقاء عندما بدأ رحلته السبت ويأمل أن يساعده كثيرون في طريقه نحو المونديال.