مصر ستنقل 22 من مباريات المونديال مجانا

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر الأحد أن التلفزيون الرسمي سينقل 22 مباراة من مباريات بطولة كأس العالم الذي سيقام في روسيا.

وقالت الهيئة في بيان نقلته صحف مصرية إنها خاطبت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل أيام للحصول على حق نقل 22 مباراة من بينها مباريات المنتخب المصري ولم يرد.

وذكر البيان أن الهيئة اتخذت هذا القرار "وفقا للقوانين والأعراف الدولية".

وكان رئيس جهاز حماية المنافسة أمير نبيل قد قال في تصريح تلفزيوني إن الفيفا ألزم نفسه على موقعه الإلكتروني الرسمي ببث 22 مباراة مجانا من مباريات البطولة.

وتملك شبكة "بي أن سبورتس" القطرية الحق الحصري في بث كل مباريات المونديال وعددها 64 في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.