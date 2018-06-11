Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
رياضة

مصر ستنقل 22 من مباريات المونديال مجانا

تنطلق مباريات البطولة الشهر الجاري

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر الأحد أن التلفزيون الرسمي سينقل 22 مباراة من مباريات بطولة كأس العالم الذي سيقام في روسيا.

وقالت الهيئة في بيان نقلته صحف مصرية إنها خاطبت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل أيام للحصول على حق نقل 22 مباراة من بينها مباريات المنتخب المصري ولم يرد.

وذكر البيان أن الهيئة اتخذت هذا القرار "وفقا للقوانين والأعراف الدولية".

وكان رئيس جهاز حماية المنافسة أمير نبيل قد قال في تصريح تلفزيوني إن الفيفا ألزم نفسه على موقعه الإلكتروني الرسمي ببث 22 مباراة مجانا من مباريات البطولة.

وتملك شبكة "بي أن سبورتس" القطرية الحق الحصري في بث كل مباريات المونديال وعددها 64 في 24 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Back to top
XS
SM
MD
LG