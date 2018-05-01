السجن لمن يتنبأ بالطقس في مصر (مسؤول)

لم تعد الأخبار الكاذبة الشيء الوحيد الذي يحيل كاتبها إلى العقوبات في مصر. عما قريب، قد يودي توقع حالة الطقس بصاحبه إلى السجن أيضا!

وكان رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الدكتور أحمد عبدالعال، قال في مداخلة على قناة DMC، إنه سيتم إقرار قانون يعاقب أي جهة أو شخص ماعدا الهيئة، يتنبأ بحالة الطقس.

وقال عبدالعال إن هيئة الأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التنبؤ بحالة الطقس في مصر، وإن القانون الجديد سيجرم أي شخص أو جهة تتنبأ بحالة الطقس أو يقتني أجهزة خاصة برصد حالة الجو.

ولمح عبدالعال خلال الحلقة إلى أن القانون الجديد قد يمنع هيئات حكومية أخرى مثل الهيئة القومية للاستشعار عن بعد أو وزارة الري، من التنبؤ بحالة الطقس.

وأضاف عبدالعال أن ذلك القانون يستهدف إنهاء حالة البلبلة المنتشرة على الشبكات الاجتماعية، وإعادة ثقة المواطن بهيئة الأرصاد الجوية من خلال الحد من الأكاذيب المنتشرة.