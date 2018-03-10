مصر.. الإعدام لـ10 مدانين في 'خلية إمبابة'

قضت محكمة مصرية السبت بإعدام 10 أشخاص أدينوا بعدة تهم من بينها تشكيل خلية إرهابية والاعتداء على قوات الأمن ومسيحيين.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن المؤبد على خمسة آخرين أدينوا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية إمبابة".

ويحق للمدانين الذين حوكم بعضهم غيابيا، الطعن في الحكم الصادر ضدهم أمام محكمة النقض المصرية.

ومن بين التهم التي وجهتها النيابة العامة للمدانين حيازة أسلحة، والانضمام لجماعة أنشئت خلافا للقانون، واعتناق أفكار تكفيرية، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة ومنشآتهما.

وتعود قضية "خلية إمبابة" إلى أعمال العنف التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وتصنيف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" في نهاية العام ذاته.