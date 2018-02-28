'مسلمات'.. حوادث القطارات في مصر

حوادث القطارات في مصر ظلت هاجسا يؤرق مضجع السلطات بعد ما أودت بحياة كثير من الأرواح على مدى العقود الماضية.

وعاد الحديث عن البنى التحتية المتهالكة لقطاع النقل بعد مقتل 20 شخصا إثر تصادم قطارين في محافظة البحيرة صباح الأربعاء.

وفيما عزا مسؤولون ومراقبون القضية إلى قدم القاطرات وعدم صيانتها، يرجعها مواطنون بالأساس إلى الإهمال.

يرى هذا المغرد المصري أن حوادث القطارات في مصر أصبحت من المسلمات، وأن المواطن هو الضحية بغض النظر عن المسببات:

فى مصر فى حاجات بقت من المُسّلمات ، زى حوادث القطارات اللى بتحصل كل شهرين وبيروح ضحية الاهمال ناس ابرياء . — Mohamed (@mohd_reda6) February 28, 2018

فما هي أبرز حوادث القطارات التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية؟

التسعينيات

في كانون الأول/ديسمبر 1993 قتل 12 شخصا وأصيب 60 في تصادم قطارين شمالي القاهرة.

في كانون الأول/ديسمبر 1993 قتل 75 راكبا وأصيب المئات في تصادم قطار بمؤخرة قطار آخر، وأكدت التحقيقات وقتها أن المسؤولية تقع على سائق القطار الذي قام بتجاوز السرعة المسموح بها رغم سوء الأحوال الجوية.

في شباط/فبراير 1997 أدى خطأ بشري وخلل في الإشارات إلى وقوع تصادم بين قطارين شمال مدينة أسوان، ما تسبب في وفاة 11 شخصا على الأقل والعديد من الإصابات.

في تشرين الأول/ أكتوبر 1998 بمحافظة الإسكندرية اصطدم قطار بالقرب من الإسكندرية بأحد المصدات الإسمنتية الضخمة، ما أدى إلى مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 80. وأرجعت التحقيقات سبب الحادث إلى عبث أحد الركاب بفرامل القطار.

في نيسان/ أبريل 1999 أدى تصادم قطاري ركاب إلى مقتل 10 من الركاب وأكثر من 50 إصابة خطيرة.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 اصطدم قطار متجه من القاهرة إلى الإسكندرية بشاحنة نقل وخرج عن القضبان، ما أسفر عن وقوع 10 قتلى وإصابة سبعة آخرين.

2002

في شباط/فبراير 2002 وقع حادث قطار في العياط - 70 كم جنوبي القاهرة يعد الأسوأ في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث راح ضحيته أكثر من 350 مسافرا بعد أن تابع القطار سيره لمسافة تسعة كيلومترات والنيران مشتعلة فيه، وهو ما اضطر المسافرين للقفز من النوافذ. ذكرت بعض المصادر أن عدد الضحايا تجاوز 1000 قتيل في حين لم يصدر بيان رسمي بعدد الضحايا.

2006

في شباط/ فبراير 2006 وقع تصادم بين قطارين بالقرب من مدينة الإسكندرية، ما أدى إلى إصابة نحو 20 شخصا.

في أيار/ مايو 2006 اصطدم قطار شحن بآخر في محافظة الشرقية، ما أدى إلى إصابة 45 شخصا.

في آب/أغسطس 2006 اصطدم قطاران أحدهما قادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والآخر قادم من بنها في نفس الاتجاه، ما أدى إلى وقوع تصادم عنيف بين القطارين، تسبب في مقتل عشرات الأشخاص.

2007

في تموز/يوليو 2007 اصطدام قطاران شمال مدينة القاهرة، وراح ضحية الحادث 58 قتيلا.

2009

في تشرين الأول/أكتوبر 2009 اصطدم قطار بآخر كان متوقفا في منطقة العياط على طريق القاهرة- أسيوط. وأدى الحادث إلى مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين.

2012

في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تصادم قطاران بالفيوم، ونجم عن الحادث مقتل أربعة أشخاص وإصابة عشرات، واختلفت الروايات حول سبب الحادث.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 اصطدم قطار تابع لسكك حديد مصر بحافلة مدرسية في أسيوط. راح ضحية الحادث نحو 50 تلميذا، إضافة إلى سائق الحافلة ومدرسة كانت برفقة التلاميذ.

2013

في كانون الثاني/يناير 2013 لقي 17 مجندا مصرعهم جراء تصادم قطار مع آخر يقل مجندين في البدرشين

في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تسبب تصادم قطار مع سيارتين بالفيوم في وفاة 27 شخصا وجرح أكثر من 30.

2017

في 11 آب/ أغسطس 2017 أدى تصادم بين قطاري ركاب قرب محطة خورشيد على طريق القاهرة-الاسكندرية إلى مصرع 41 شخصا وإصابة 132 آخرين.

في 31 آب/ أغسطس 2017 أدى حادث تصادم بين قطار مطروح بسيارة بالإسكندرية أثناء محاولة اجتيازها، إلى مقتل سائق السيارة وإصابة اثنين آخرين.

2018

في شباط/ فبراير 2018 لقي 20 شخصا مصرعهم إثر اصطدام قطاري ركاب وبضائع في البحيرة.

هل من تحرك ملموس من جانب الحكومة للحد من حوادث القطارات؟

في كل مرة تشهد مصر حادث تصادم قطارات تسارع السلطات إلى فتح تحقيق ربما يفضي إلى إحالة عدد من الأشخاص إلى المحاكمة بتهمة الإهمال، وسط وعود متكررة بتحديث القطاع وجعله أكثر أمنا. وقد دفعت بعض الحوادث مسؤولين كبار إلى الاستقالة. لكن ما النتيجة؟

لم تفلح تحركات الحكومة المصرية في وضع حد لمسلسل تصادم القطارات في مصر ليستمر في حصد أرواح الناس بلا هوادة.