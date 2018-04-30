مصر تدرج مرسي وأبو تريكة مجددا على قائمة الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية في مصر الاثنين حكما أصدرته محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق هذا الشهر بإدراج 1529 شخصا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي ونجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة.

وقال محاميان ومصدر قضائي إن حكم محكمة الجنايات الجديد الصادر في 19 نيسان/ أبريل، حسبما أفادت به الجريدة الرسمية، يعني أن هؤلاء الأشخاص سيبقون على قائمة الشخصيات الإرهابية حتى لو صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء إدراجهم على القائمة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد قضت في كانون الثاني/ يناير 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريبا على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات.

وطعن المدرجون على القائمة في الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد. ومن المقرر أن تصدر الأخيرة حكمها في الطعن في يوليو/ تموز القادم. وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.

وأضاف المحاميان والمصدر القضائي أن الحكم الجديد يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.