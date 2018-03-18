لقاء مرتقب بين السيسي والبشير

قالت الرئاسة المصرية الأحد إن الرئيس السوداني عمر البشير سيزور مصر الاثنين للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وهذه أول زيارة يقوم بها البشير لمصر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2016، وتأتي بعد انفراج التوتر في العلاقات بين البلدين وعودة السفير السوداني إلى القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت الخرطوم استدعت سفيرها لدى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم في كانون الثاني/يناير على خلفية نزاع على السيادة على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وخلاف في وجهات النظر بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي سيستقبل البشير "الذي يقوم بزيارة لمصر في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية".

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت قوله إن البشير سيذهب للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقال شلتوت إن مباحثات الرئيسين "ستتناول تفعيل كافة مسارات التعاون الثنائي وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين".