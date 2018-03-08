مقترح بإنشاء قوة عسكرية مصرية سودانية

قال سفير الخرطوم في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم إن السودان اقترح على مصر إنشاء قوة مشتركة لتأمين الحدود بين البلدين، حسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وأضاف عبد الحليم في أول مؤتمر صحافي بعد عودته إلى مصر قوله: "عودتي لا تعني أن المشكلات زالت لكني جئت بعزم جديد والعمل لإزالة العوائق".

وكان السودان قد استدعى سفيره في القاهرة للتشاور منذ شهرين دون إبداء أسباب.

وتوترت العلاقات بين مصر والسودان بسبب نزاعات على مثلث حلايب الحدودي واستخدام مياه نهر النيل الذي يمر بأراضي البلدين.

وقال عبد الحليم في المؤتمر الصحافي:"نأمل أن يحل موضوع حلايب وشلاتين واقترحنا التفاوض أو الذهاب للتحكيم".

واتهم السودان القاهرة بالتدخل السياسي وحظر واردات المنتجات الزراعية المصرية العام الماضي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ردا على هذه الاتهامات إن بلاده "تلتزم بعدم التدخل في شؤون الآخرين وعدم انتهاج سياسات تآمرية".