اجتماع بين وزيري خارجية ورئيسي مخابرات مصر والسودان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن وزيري خارجية مصر والسودان ورئيسي جهازي المخابرات العامة في البلدين سيجتمعون في القاهرة الخميس لبحث العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن قضايا إقليمية.

وأضاف المتحدث في بيان أن الاجتماع الرباعي سيسبقه اجتماع بين وزيري الخارجية واجتماع بين رئيسي جهازي المخابرات ويليه مؤتمر صحافي لوزيري الخارجية.

وشهدت الفترة الماضية توترا في العلاقات بين مصر والسودان استدعت الخرطوم على أثره سفيرها في القاهرة الشهر الماضي للتشاور بسبب نزاع بين البلدين على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وخلافات بشأن استخدام مياه نهر النيل.

ويطالب السودان بمثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958 وتقول القاهرة إنه أرض مصرية ورفضت في 2016 بدء مفاوضات لتحديد الحق في السيادة على المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي بشأنها.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير في أديس أبابا أواخر كانون الثاني/يناير على هامش قمة الاتحاد الأفريقي فيما بدا أنه تقارب جديد بين الدولتين.

وقال أبو زيد إن اجتماع الخميس في القاهرة سيعقد تنفيذا لتوجيهات أصدرها السيسي والبشير عقب محادثاتهما في أديس ابابا.

وأضاف أن الرئيسين اتفقا في أديس ابابا على إنشاء "آلية تشاورية رباعية بين وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة في البلدين ... في إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما".