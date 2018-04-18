السودان يشكو مصر إلى الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الأربعاء إن الخرطوم تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة تتهم فيها مصر بإجراء الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس الماضي في منطقة متنازعة بين البلدين.

وأوضح غندور أمام نواب سودانيين أن بلاده تقدمت بالشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر "لإجرائها انتخابات الرئاسة بمثلث حلايب" الحدودي إضافة إلى شكوى أخرى ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي أظهرت المنطقة المتنازعة "جزءا من مصر".

وأشار الوزير إلى أن مصر أقامت بين كانون الأول/ديسمبر 2017 وآذار/مارس 2018 مشروعات للصيد البحري والتعدين داخل المثلث، مضيفا "لدينا خياران فقط لحل الأمر، إما بالتفاوض وإما بالتحكيم الدولي".

وقال "موقفنا من سيادتنا الكاملة على مثلث حلايب أمر غير خاضع للتفاوض".

وشهدت مصر في آذار/مارس انتخابات رئاسية أعيد فيها انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية.

وتسيطر مصر على مثلث حلايب وشلاتين الذي يقع على ساحل البحر الاحمر في منطقة غنية بالمعادن، في حين تؤكد الخرطوم سيادتها على المثلث منذ استقلالها عام 1956.

وارتفعت حدة التوتر بين القاهرة والخرطوم العام الماضي عندما اتهم الرئيس السوداني عمر البشير المخابرات المصرية بدعم معارضين يقاتلون قوات حكومته في إقليم دارفور، منطقة النزاع الواقعة غرب البلاد.

وفي الأشهر الأخيرة ازداد التوتر بين السودان ومصر وإثيوبيا بسبب الخلافات حول بناء إثيوبيا سدا وتقاسم مياه النيل. وتخشى مصر أن يؤثر بناء السد على حصتها من مياه النيل.