مصر..الحملات الدعائية للسيسي تثير الجدل

أينما تحل في مصر هذه الأيام، تقع عيناك على اللوحات الإعلانية واللافتات والملصقات التي تروج للرئيس عبد الفتاح السياسي، وتظهر له ولاء منقطع النظير رغم أنه المرشح الرئيسي في انتخابات الأسبوع القادم، التي يخوضها في مواجهة سياسي مغمور لم يبذل جهدا لتحديه.

ويرى تقرير لوكالة اسوشتيد برس أن النتيجة محسومة سلفا لصالح السيسي، بيد أن الهدف من الحملة الترويجية هذه هو حث الناس على الإقبال على صناديق الاقتراع وتعزيز شرعية التصويت.

التحالف الوطنى يدعو لأسبوع (#مش_نازل)

يدرك عبد الفتاح السيسي أنه وصل إلى كرسي الحكم عبر انقلاب عسكري، استخدم فيه قوة الجيش ضد إرادة الشعب، وبالتالي فهو يدرك أن الانتخابات ما هي إلا مسألة شكلية أمام العالم،



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↩ #مش_نازل ↪#تيم_المرابطون ✊ pic.twitter.com/zeyUfMHPpO

— ثوري حر (@aarr10000) March 23, 2018

وقد أثارت المناظر المؤيدة للسيسي في المقابل، موجة من التهكم والسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، إحدى السبل الأخيرة المتبقية للمعارضة في ظل ما تسميه حملة القمع التي تصاعدت خاصة في فترة ما قبل الانتخابات.

​ويرى عماد حسين المؤيد للحكومة والمحرر بصحيفة الشروق اليومية المستقلة أن انتشار اللافتات الداعمة للسيسي هو جزء من الثقافة المصرية. ويضيف لوكالة أسوشيتد برس "إنه مثل حفل زفاف مصري تقليدي عندما يحاول الضيوف التفوق على بعضهم البعض لمساعدة الزوجين حديثى الزواج، على بدء حياتهم معا".

لكن آخرين يرون أن اللافتات، والانتخابات نفسها، هي آخر دليل على تراجع مصر إلى الاستبداد، بالنظر إلى انسحاب عدد من المرشحين الجادين من السباق تحت الضغط أو الاعتقال.

يقول إبراهيم عوض، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة إن "معظم هذه اللافتات يصنعها أناس كوسيلة للحفاظ على الذات أو كجزء من سعيهم لتحقيق مكاسب شخصية".

ويتوقع عوض أن تشبه نتيجة التصويت المتوقعة إلى حد كبير الاستفتاءات الفردية التي دأب قادة العرب المستبدون على إجرائها في خمسينيات القرن الماضي.

ويضيف عوض "أن التهكم والسخرية التي تبدو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أن شريحة كبيرة من السكان، وخاصة الناشطين، لا يأخذون الانتخابات على محمل الجد".