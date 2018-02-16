مصر.. نتائج عملية سيناء بعد أسبوع على انطلاقها

أعلن الجيش المصري الجمعة النتائج التي حققتها حتى الآن الحملة العسكرية الواسعة في سيناء ومناطق أخرى بعد ثمانية أيام على انطلاقها، وقال إنه قصف 68 هدفا لمن وصفهم بالتكفريين وأجهز على ثلاثة من أبرز المطلوبين وألقى القبض على أكثر من 220 شخصا.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان بالعثور على 150 ملجأ بداخلها متفجرات، ومصادرة 10 سيارات رباعية الدفع وتدمير 22 دراجة نارية.​

وجاء في البيان أن العملية أسفرت حتى الآن عن اعتقال 224 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبة جنائيا والمشتبه فيهم عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله.

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وأعلنت القوات المصرية حالة التأهب القصوى مع إطلاق عملية "سيناء 2018" للقضاء على "العناصر الإرهابية" في شمال ووسط سيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل. ولم تحدد السلطات المصرية موعدا لانتهاء الحملة العسكرية.