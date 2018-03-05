رويترز: مصر تعهدت بألف كيلومتر في سيناء لمشروع سعودي

قال مسؤول سعودي في تصريحات لوكالة رويترز الاثنين إن مصر تعهدت بألف كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب سيناء لتكون ضمن مدينة عملاقة ومنطقة تجارية كشفت السعودية النقاب عنها في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتعد هذه الأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر جزء من صندوق مشترك قيمته عشرة مليارات دولار أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد خلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للقاهرة.

وكان بن سلمان قد أعلن من قبل خطط إنشاء تلك المنطقة المعروفة باسم "نيوم" على مساحة 26500 كيلومتر خلال مؤتمر دولي للاستثمار في الرياض.

وقال مسؤولون إن من المتوقع في نهاية الأمر أن يبلغ إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة في المنطقة 500 مليار دولار.

ومن المقرر أن تركز هذه المدينة العملاقة، التي تم وضع نظام قضائي وتشريع خاص بها لجذب المستثمرين الدوليين، على صناعات مثل الطاقة والماء والتكنولوجيا الحيوية والغذاء والتصنيع المتطور والسياحة، حسب مسؤولين.

وقال المسؤول السعودي إن المملكة ستقوم بإنشاء سبع نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم بالإضافة إلى 50 منتجعا وأربع مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

وستتعاون السعودية مع مصر والأردن على استقطاب شركات الملاحة والسياحة الأوروبية للعمل في البحر الأحمر خلال الشتاء، وفق المسؤول ذاته.

وكان ولي العهد السعودي وصل إلى القاهرة الأحد في مستهل أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد في حزيران/يونيو من العام الماضي.