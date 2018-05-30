الاتحاد المصري: صلاح سيغيب ثلاثة أسابيع

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم الأربعاء أن فترة غياب لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح بسبب الإصابة "لن تزيد عن ثلاثة أسابيع".

وقال الاتحاد في بيان نشره على موقع فيسبوك إن رئيسه هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا التقيا اللاعب الأربعاء في مدينة فالنسيا الإسبانية.

وأشار إلى أن وفد المنتخب المصري اطلع على البرنامج العلاجي للاعب الذي "يسير بشكل جيد ويهدف إلى لحاقه بمباريات كأس العالم".

وتعرض صلاح (25 عاما) لإصابة في الكتف خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد الإسباني السبت الماضي، ما أثار مخاوف من غيابه عن منتخب بلاده في مونديال روسيا (14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو).

وخرج اللاعب المصري من أرض الملعب الأولمبي في كييف متألما وباكيا بعد سقوطه أرضا وإصابته إثر احتكاك مع قائد ريال سيرجيو راموس.

وكتب صلاح في تغريدة له عبر تويتر الأحد: "كانت ليلة صعبة جدا، إلا أنني مقاتل. على رغم الصعاب، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعا فخورين".

وأضاف "حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج إليها".