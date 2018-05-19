'رامز تحت الصفر' مهدد بالإيقاف

تسعى نقابة الإعلاميين المصريين إلى وقف عرض برنامج "رامز تحت الصفر"، النسخة الجديدة من برنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري الساخر والمثير للجدل رامز جلال.

وصرح وكيل النقابة طارق سعدة لصحيفة اليوم السابع المصرية السبت بأن النقابة تنسق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف البرنامج "بعد تجاوزاته في أول حلقتين".

وقال سعدة إن البرنامج "مفبرك... واستنفد أهدافه منذ ثلاث نسخ سابقة".

وتعتمد فكرة مقالب هذا العام على استضافة الضيف في روسيا ثم اصطحابه إلى مكان آخر وخلال الطريق يتعرض لمواقف صعبة وفي إحدى المناطق تتعطل المركبة التي تقله، ليظهر بعدها نمر وأحيانا دب قطبي يهاجم المركبة وأحد أفراد الطاقم، ثم يظهر رامز جلال.

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