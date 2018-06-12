غضب في مصر بعد ارتفاع أسعار الكهرباء

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"
قبل نهاية شهر رمضان، أعلنت مصر رفع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26 في المئة بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018-2019، بعد زيادة أسعار المياه في بداية رمضان.
نسبة الزيادة الأكبر في شرائح استخدام الكهرباء وصلت إلى نحو 70 في المئة لكنها كانت على حساب الفقراء الأقل استهلاكا للكهرباء.
فقد زادت الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات من 13 قرشا إلى 22 قرشا بنسبة 69.2 في المئة، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات من 22 قرشا إلى 30 قرشا بنسبة 36.4 في المئة.
الشريحة الثالثة بدأت من صفر حتى 200 كيلو وات وزادت إلى 36 قرشا بدلا من 27 قرشا بنسبة 33.3 في المئة، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشا بنسبة 27.3 في المئة، أما الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات فأصبحت 90 قرشا بدلا من 75 قرشا بنسبة 20 في المئة، والشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات 135 قرشا بدلا من 125 قرشا بنسبة 8 في المئة وأزال التغيير الجديد الدعم عن المستهلكين الذين يستخدمون أكثر من ألف كيلو وات شهريا وتحاسبهم على 145 قرشا عن الكيلو وات الواحد بدلا من 135 قرشا بنسبة زيادة 7.4 في المئة.
وأدى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح هاشتاج #الكهرباء الأعلى تداولا على تويتر بعد إعلان القرار.
وتتوقع الخبيرة الاقتصادية الدكتورة ريم عبد الحليم لـ"موقع الحرة" ارتفاع التضخم من 5 إلى 7 في المئة بسبب زيادة أسعار الكهرباء والمياه والبنزين والتي تفضي بالضرورة إلى زيادة أسعار السلع.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، انخفض إلى 11.1 في المئة على أساس سنوي في أيار/مايو من 11.62 في المئة في نيسان/أبريل.
وحول تأثير الزيادات على المصريين قالت ريم عبد الحليم "إن الناس تئن من الغلاء فالمواطن الذي يحصل على مرتب 1200 جنيه شهريا زاد مرتبه 10 في المئة لكن في المقابل زادت أسعار الكهرباء اليوم في المتوسط 45 في المئة كما زادت المياه بالنسبة نفسها تقريبا".
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار تذاكر مترو القاهرة الذي يستخدمه نحو ثلاثة ملايين مصري يوميا، وأدى ذلك إلى احتجاجات أعتقلت على إثرها قوات الأمن عدة أشخاص وصدر قرار من نيابة أمن الدولة العليا حينها بحبس 22 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيق.
وقال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر يوم الثلاثاء في مؤتمر صحافي بالقاهرة "إن إعادة هيكلة دعم الكهرباء أمر ضروري وحتمي للاستمرار في توليد الكهرباء".
وأضاف شاكر في المؤتمر الصحفي أن مجلس الوزراء وافق على الأسعار الجديدة للكهرباء في 30 أيار/مايو الماضي "ولكن كنا ننتظر الوقت المناسب للإعلان".
وبعد هذا التاريخ بيومين كان الإعلان عن زيادة أسعار المياه بنسبة 46.5 في المئة للاستخدام المنزلي لشريحة استخدام أكثر من 40 مترا مكعبا.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وتتطلع الحكومة لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود رامية لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقد أعلنت أنه سيلغى كليا بنهاية السنة المالية 2021-2022.