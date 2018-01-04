'بيتس كورنر'.. مقهى للكلاب والقطط في مصر

أصبح للكلاب والقطط وحتى القرود مكان يستقبلها ويلبي طلباتها في مقهى سكندري بمصر، يسمح لزبائنه باصطحاب حيواناتهم الأليفة إليه.

المقهى الذي يحمل اسم "بيتس كورنر" ينشط كأي مقهى آخر، باختلاف وحيد وهو أنه يقدم خدماته للبشر والحيوانات على السواء.

صاحب المشروع محمد الكوك (31 عاما)، قرر فتح المقهى بعد أن لاحظ، عن تجربة شخصية الصعوبات التي تواجهه عند البحث عن مكان يقدم له الخدمة أثناء تنزهه مع كلبه.

ويقول الكوك إنه كان يواجه مشكلة إذا أراد تناول الغداء أو قضاء وقت في مقهى أو أي مكان آخر لا يسمح بدخول الكلاب، وهو حال معظم المطاعم والمقاهي في البلاد.

ويقدم المقهى نفسه على أنه الأول من نوعه في مصر الذي يقدم خدمات حصرية لمقتني الحيوانات الأليفة ومحبيها، كما يقدم خدمات الاعتناء بالحيوانات.

وتقول آية طارق إحدى زبائن المقهى إن "بيتس كورنر" يقدم لها فرصة لاصطحاب كلبها خارج المنزل من دون أن تشعر بأنها غير مرغوب بها في المكان الذي تقضي فيه وقتها.

وتوضح أن الفكرة هي أن الكلب بحاجة إلى اللعب وقضاء وقت خارج المنزل. "في معظم حياتها تظل الكلاب عالقة بالمنزل دون مكان تذهب إليه"، تقول طارق.

ويخطط الكوك للتوسع في مشروعه لكنه يريد رؤية ردود فعل الناس إزاء الفكرة أولا.