جدل حول تكلفة زيارة مقبرة أثرية في مصر

أثارت أنباء عن ارتفاع قيمة تذكرة الدخول إلى مقبرة أثرية في جنوب مصر انتقادات للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأوا أن القرار من شأنه حرمانهم من زيارة هذا المعلم الأثري، خاصة في ظل حجم الأعباء الاقتصادية الكبيرة الملقاة على كاهل المواطن المصري.

وكان الكاتب الصحافي المصري عمر طاهر قد نشر عبر صفحته على موقع فيسبوك صورة لتذكرة دخول مقبرة الملكة نفرتاري الواقعة في الأقصر، ويببن الرقم المكتوب عليها أن قيمتها ألف جنيه (حوالي 55 دولارا).

وأشار إلى أن الأجنبي يستطيع تحمل دفع ثمن التذكرة في حين الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى المصري.

وتساءل مغرد: كيف تستطيع أسرة مكونة من خمسة أفراد دفع خمسة آلاف جنيه (حوالي 280 دولارا) لدخول المقبرة؟

هل هاذا هو تشجيع السياحة الداخلية #للمصريين؟ لماذا تذكرة زيارة مقبرة نفرتارى بالأقصر 1000جنيه؟

السياحة الخارجية مضروبة عايزين تخربوا السياحة الداخلية؟؟ طب لو اسرة من5 افراد راحت الاقصر تدفع 5000 دخول المقبرة؟؟

من الطبيعي أن تكون تذكره الاجنبي50$ هو ده تشجيع السياحة الداخلية؟ — Mohamed Yousry allam (@mohamed465512) December 28, 2017

ونشر على تويتر مقطع فيديو للمقبرة من الداخل، وقالت صاحبة الحساب إن خيار مشاهدة صور لها أفضل من دفع ألف جنيه لزيارتها فعليا.

جولة مقبرة نفرتاري.. من غير تذكرة بألف جنيه ولا حاجة 😂😂

بعيدًا عن الهزار.. المقبرة أكثر من رائعة 👌💕 https://t.co/wEfIvt4ZB0 — Heba Refaey (@HebaRefaey1) December 28, 2017

أما عن حقيقة ثمن التذكرة حاليا، فأكد مسؤولون مصريون تحدثوا إلى صحف مصرية أن قيمتها بالفعل هي ألف جنيه، وقال مدير عام منطقة الأقصر الأثرية محمد عبد العزيز إن سعرها كان يصل إلى 20 ألف جنيه من قبل.

ونفرتاري كانت إحدى زوجات الفرعون رمسيس الثاني الذي عاش في القرن الـ13 قبل الميلاد. وقد اكتشفت مقبرتها عام 1904 ولكن لم تفتح للجمهور منذ اكتشافها إلا في أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي.

وقالت صحيفة الوطن المصرية إن المقبرة ظلت مغلقة لسنوات طويلة نظرا لتفردها بما تحويه من نقوش وألوان تتأثر بالرطوبة والحرارة والأملاح الناتجة عن تنفس وتعرق الزوار، إلى أن قررت لجنة آثار حكومية السماح بزيارتها لعدد قليل من السائحين بما لا يؤثر عليها، ولكن يوفر بعض الدخل للوزارة.

وقال كبير الأثريين في وزارة الآثار مجدي شاكر لصحيفة الأخبار الحكومية إن المقبرة كان لا يتم فتحها إلا في مناسبات محددة وبأسعار تتخطى 20 ألف جنيه للبطاقة الواحدة.

أما مدير إدارة البحث العلمي بالكرنك مؤمن سعد، فقد أكد أن سعر التذكرة العادية يبلغ حاليا 1000 جنيه وكان بسعر حوالي 500 جنيه قبل سنوات، واعتبر أن السعر الحالي "عادل" بالنظر إلى أهمية المقبرة.

وفي مقابل الانتقادات لرفع قيمة سعر التذكرة، تعجب مغرد من الضجة المثارة حول هذا الأمر، بالنظر إلى أن المصريين لا يهتمون بزيارة المتحف المصري وسط القاهرة الذي لا تتعدى قيمة تذكرة دخوله 10 جنيهات.

الناس زعلانة ان دخول مقبرة نفرتاري في وادي الملكات في الأقصر ب 1000 جنيه

في حين انها مش بتروح المتحف المصري في ميدان التحرير في القاهرة ب10 جنيه

حينما يصبح التذمر و الاعتراض غاية . — Osama Zayou (Dr.OZ) (@Osama_Zayou) December 28, 2017

وقال آخر إنه يعيش في الأقصر وإن رسم دخول مقبرة نفرتاري مرتفعة وأن السائحين الأجانب يقومون بحجز زياراتهم لها مسبقا.

شوفى حضرتك احنا فى الأقصر نعلم تماما وكل من يعمل فى مجال السياحة من زمان خالص أن مقبرة نفرتارى غالية جدا ومفيش سائح بيحجز فى وقته لانها بتحجز مسبقاً وبعدد محدود جداً فى اليوم خوفا عليها من التلف لأن حضرتك لو زورتيها وشوفتى الفخامة والابداع فى الالوان حاجة خرافة 👇 — Anwar Amary (@AnwarAmary) December 28, 2017

ويعاني قطاع السياحة في مصر من تراجع كبير منذ الاحتجاجات العارمة التي وقعت عام 2011 وأطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بسبب ما أعقبها من اضطرابات سياسية وأمنية.