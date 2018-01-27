مصر تعتزم وقف استيراد الغاز المسال هذا العام

أعلن وزير البترول المصري طارق الملا السبت أن بلاده تعتزم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال بنهاية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في حزيران/يونيو.

وأوضح الملا أن مصر ستعمل على تعزيز الإنتاج في حقول الغاز التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن بلاده ستوفر 250 مليون دولار شهريا نتيجة وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وقال الوزير إن مصر تأمل زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.1 مليارات قدم مكعب يوميا بحلول منتصف 2018 فيما تنتج حاليا 5.1 مليارات مقابل استهلاكها 5.8 مليارات في اليوم.

يذكر أن القاهرة أعلنت في وقت سابق أنها ستوقف واردات الغاز المسال بحلول بداية عام 2019.

المصدر: وكالات