مصر.. إخلاء سبيل خيري رمضان بكفالة

قررت محكمة مصرية الاثنين إخلاء سبيل مذيع التلفزيون خيري رمضان بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى رجال الشرطة".

وقال المحامي أحمد الشريف إن موكله "خرج من الحبس بقرار من قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة ونحن في طريقنا للنيابة لإنهاء اجراءات إخلاء السبيل واستكمال التحقيقات بشأن التهم الموجهة".

وأوضح المحامي أن رمضان لم يكن هو مصدر الخبر "الكاذب"، وإنما "كان ناقلا له فقط".

وكانت النيابية المصرية قد قررت حبس رمضان أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة "الإساءة إلى رجال الشرطة".

وجاء القرار بعدما قدمت وزارة الداخلية بلاغا ضد رمضان واتهمته أيضا بـ"إذاعة أخبار كاذبة" على خلفية استضافته لسيدة قالت إنها إحدى زوجات رجال الشرطة وإنها تعاني أحوالا معيشية صعبة.

ونفى رمضان هذه الاتهامات وأكد أن الحلقة كانت "في إطار مساندة أسر الضباط"، حسب ما ذكرت صحف محلية.

ويقدم رمضان برنامجا يذاع على شاشة التلفزيون المصري الرسمي.

ويأتي هذا بعد بضعة أيام من تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس وسائل الاعلام من السماح بـ"الإساءة للجيش"، معتبرا أن هذا يوازي "الخيانة العظمى".