مصر.. قرار حكومي يهدف لجمع 80 مليار جنيه

كشفت الحكومة المصرية الأحد عن 23 شركة تعتزم إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليار دولار) من طرح هذه الحصص في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة مصر للتأمين.

وقالت الحكومة في بيان إن من المستهدف تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا "من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي".

وأشار البيان إلى أن النسب المطروحة من الشركات ستتراوح بين 15 و30 بالمئة "إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك"، وإن تلك الشركات منها ما سيقيد للمرة الأولى بالبورصة وأخرى ستزيد فيها الحكومة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها.

وأضاف أن الشركات المزمع إدراجها تعمل في قطاعات من بينها خدمات البترول والتكرير والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والقطاع العقاري وخدمات المستهلك والصناعة.

وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة عام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.