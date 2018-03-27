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بالصور والفيديو.. مشاهد من انتخابات الرئاسة المصرية

ناخب يدلي بصوته في الانتخابات المصرية

أدلى المصريون الثلاثاء بأصواتهم في ثاني أيام تصويت الداخل في الانتخابات الرئاسية، والذي يستمر حتى الأربعاء.

ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات محسومة سلفا لصالح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاسيما في مواجهة رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى الذي سبق وأبدى دعمه لمنافسه قبل إعلانه الترشح.

ويبقى التحدي الحقيقي أمام السلطات في مصر هو نسبة المشاركة، حسب المراقبين.

وأشارت الصحف الرسمية إلى "تدفق الملايين" للتصويت و"إقبال نسائي كثيف" وأجواء "فرح" في مراكز الاقتراع، لكن مراقبين أفادوا بأن نسبة التصويت كانت ضعيفة وتراوحت بين سبعة و14 في المئة.

هذه بعض من المشاهد التي تخللتها عملية التصويت التي بدأت الاثنين:

قس أمام مركز للاقتراع في الإسكندرية
قس أمام مركز للاقتراع في الإسكندرية

جندي يفحص بطاقة ناخبة في مركز للاقتراع
جندي يفحص بطاقة ناخبة في مركز للاقتراع

القائم بأعمال السفارة الأميركية بالقاهرة توماس غولدبرغر يزور لجنة انتخابية في القاهرة
القائم بأعمال السفارة الأميركية بالقاهرة توماس غولدبرغر يزور لجنة انتخابية في القاهرة

ناخبة تلوح بعلامة النصر لدى وصولها إلى لجنة انتخابية بمدينة طنطا
ناخبة تلوح بعلامة النصر لدى وصولها إلى لجنة انتخابية بمدينة طنطا

مصرية ترقص في أحد شوارع القاهرة بعد بدء الاقتراع في مختلف أنحاء مصر
مصرية ترقص في أحد شوارع القاهرة بعد بدء الاقتراع في مختلف أنحاء مصر

مسن شارك في عملية التصويت
مسن شارك في عملية التصويت

البحث عن الأسماء في الجداول الانتخابية
البحث عن الأسماء في الجداول الانتخابية

شابات مصريات يرقصن أمام لجنة انتخابية في منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة
شابات مصريات يرقصن أمام لجنة انتخابية في منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة

عروس تدلي بصوتها:

ومقطع فيديو مزعوم "لإجبار" معلمين على التصويت:


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