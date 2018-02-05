النيابة المصرية تحقق مع الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

قرر النائب العام المصري نبيل صادق فتح تحقيق في بلاغين ضد قيادات "الحركة المدنية الديموقراطية" والتي دعت قبل نحو أسبوع لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في آذار/مارس، حسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.

واتهم بلاغان تقدم بهما المحامي محمد حامد سالم قيادات الحركة "بالتحريض ضد الدولة والمساس بالأمن القومي ومحاولة قلب نظام الحكم"، وفق ما نقلت صحف مصرية.

وطالب سالم في بلاغيه بضبط وإحضار المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي والمتحدث باسم الحركة يحيى حسين عبد الهادي ورئيس حزب التحالف الديموقراطي مدحت الزاهد وآخرين.

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وكانت الحركة التي أطلقت في 31 كانون الأول/ديسمبر دعت المصريين في بيان إلى مقاطعة الانتخابات ووصفتها بأنها تحولت إلى "فضيحة".​

ويخوض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المنافسة الانتخابية ضد رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى والذي تقدم بأوراق ترشحه قبل دقائق من إغلاق باب الترشح بعد انسحاب عدد من المرشحين المحتملين وتراجع بعضهم عن خوض السباق الرئاسي.