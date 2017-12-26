خالد علي يطالب بضمانات لانتخابات رئاسية مصرية 'نزيهة'

أعلنت حملة المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسة المصرية خالد علي، خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة الثلاثاء، مشروع قانون جديد للانتخابات الرئاسية، يتضمن عددا من الضمانات لإجراء انتخابات "نزيهة".

واقترح علي تعديلات قانونية على القانون الحالي الذي أجريت بمقتضاه الانتخابات الرئاسية السابقة، وطالب بمجموعة ضمانات سياسية تتيح لجميع المرشحين "فرصا متساوية".

وتم الإعلان خلال المؤتمر عن افتتاح المقر الرئيسي للحملة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وتشكيل هيئها العليا.

وقالت صحيفة المصري اليوم إن علي قال خلال المؤتمر إن من أبرز الضمانات لانتخابات "نزيهة" هي "فتح المجال العام للمصريين كافة للتعبير عن إرادتهم في اختيار حاكمهم ومحاسبته، وحرية الصحافة والتعبير".

ومن الضمانات التي أشار إليها أيضا "إنهاء حالة الطوارئ منذ الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات" إذ رأى أن هذه الحالة "تمنع الحق في الحركة ومباشرة الحقوق السياسية وممارسة الدعاية الانتخابية".

وكان علي قد أعلن من قبل نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل، وكذلك فعل رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، لكن الأخير عاد وقال إنه لا يزال يدرس الوضع.

وقرر البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات تأجيل المؤتمر الذي كان ينوي عقده للإعلان عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى بسبب ما "تعرض له شفيق من حملة تشويه ممنهجة"، حسب تعبيره.

ولم يعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي نيته الترشح لدورة رئاسية جديدة حتى الآن رغم تدشين حملات مؤيدة له.

ومن المقرر أن يبدأ الإعداد للعملية الانتخابية قبل 120 يوما بحد أقصي من انتهاء الفترة الرئاسية الحالية في السابع من حزيران/ يونيو من العام المقبل.

المصدر: الحرة/ صحف مصرية