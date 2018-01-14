عازفة فلوت تصبح أول وزيرة للثقافة في تاريخ مصر

بعد سنوات من طرح اسمها لتولي المنصب الذي شغلته في الماضي أسماء مثل ثروت عكاشة ويوسف السباعي، أصبحت إيناس عبد الدايم أول وزيرة للثقافة في تاريخ مصر.
ضمن تعديل وزاري محدود، أقسمت عبد الدايم الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس الشعب على تعيينها في المنصب، لتخلف بذلك حلمي النمنم في منصب الوزير.
"ربما مصر ليست مهيئة لأن تكون امرأة وزيرة للثقافة"، هذا ما قالته عبد الدايم، عازفة الفلوت الشهيرة بعد ما تردد اسمها بقوة لشغل المنصب ذاته عام 2013 بعد الإطاحة بحكومة الرئيس السابق محمد مرسي التي أبعدتها عن رئاسة دار الأوبرا المصرية.
وهذه أبرز الحقائق من سجل عبد الدايم المهني:
- تخرجت عبد الدايم في المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) في 1982 وعُينت معيدة بقسم الفلوت.
- حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في آلة الفلوت من المعهد الوطني للموسيقى بباريس.
- في 1999 حصدت العازفة جائزة الإبداع من أكاديمية الفنون المصرية.
- فازت عبد الدايم بجائزة الدولة التشجيعية في الفنون في 2000.
- تدرجت في سلك التدريس بالكونسرفتوار حتى تولت رئاسته في الفترة من 2004 إلى 2010 واختيرت بعد ذلك نائبة لرئيس أكاديمية الفنون.
- اختيرت في 2012، رئيسة لدار الأوبرا المصرية لتصبح ثاني امرأة تتولى المنصب.
- أقصيت من منصبها أيار/مايو من العام التالي قبل أن تعيدها إليه الحكومة المؤقتة التي تلت الإطاحة بحكومة مرسي.
- أصبحت منذ 2015 عضوة بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر.