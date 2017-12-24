مصر.. حبس 15 شخصا في أحداث 'كنيسة كفر الواصلين'

قررت النيابة العامة المصرية حبس 15 شخصا على ذمة التحقيق في أحداث الهجوم على كنيسة غير مرخصة جنوب القاهرة.

وقال مطرانية أطفيح التي يتبعها الموقع إن مئات الأشخاص هاجموا المبنى عقب صلاة الجمعة ودمروا محتوياته بعد أن اعتدوا على مسيحيين موجودين فيه ما أدى إلى إصابة ثلاثة أقباط.

وتقول المطرانية إنها تقدمت بطلب إلى السلطات لتقنين وضع المكان الذي يوجد في قرية كفر الواصلين ليصبح كنيسة بعد صدور قانون يتيح ذلك العام الماضي مشيرة إلى أن المسيحيين يصلون فيه منذ 15 عاما.

وقالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن شائعة عن اعتزام المسيحيين وضع جرس على المبنى إيذانا بتحويله إلى كنيسة تسببت في الهجوم.

ووجهت النيابة للمحبوسين تهم إثارة الفتنة الطائفية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والتجمهر، واستعراض القوة، وإتلاف ممتلكات خاصة.

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